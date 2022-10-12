В мире число заражений коронавирусом превысило 628,40 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 628404291 (+725145 сутки) по данным Worldometer на 10:12 13 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6565854 (+2068) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14149190 (+278641) человек, из них 38640 (-59) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 607689247 (+444436) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98727136 (+35331) случаями заражения, Индия – 44621319 (+2786), Франция – 36038327 (+67948), Бразилия – 34777993 (+4478) и Германия – 34403129 (+145213). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 145213, Франция – 67948, Тайвань – 52358, Италия – 47754, Япония – 45505. Беларусь (-) – на 111 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1089385, Бразилия – 687076, Индия – 528847, Россия – 388509 и Мексика – 330233. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 322, Германия – 176, Россия – 105, Венгрия – 104, Италия – 69. Беларусь – на 83 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.