Глава ВОЗ заявил о необходимости продолжения поиска источника коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что твердо намерен продолжать попытки установить происхождение коронавируса COVID-19.

"У этой проблемы есть научная и моральная составляющие", - сказал он на пресс-конференции в Женеве. - "Мы должны продолжить работать, пока не получим ответ".

Он отметил, что недавно вновь отправил письменный запрос китайской стороне с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу, чтобы установить, где и когда началось распространение коронавируса COVID-19, передает Интерфакс.

ВОЗ объявила ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 пандемией в марте 2020 года. Впервые о вспышке этого заболевания сообщали в китайском Ухане. Эксперты ВОЗ ранее посещали Уханьский институт вирусологии, после чего публиковали доклад о том, что утечка вируса из лаборатории института "крайне маловероятна".