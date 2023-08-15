Ученые обнаружили новый симптом затяжного COVID

Ученые из Университета Лидса обнаружили новый симптом затяжного COVID-19, который сопровождается покраснением конечностей, зудом и покалыванием, сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Большинство людей, заболевших COVID, выздоравливают в течение нескольких дней или недель после появления первых симптомов. До сих пор самыми распространенными симптомами были сильная усталость, потеря обоняния, мышечные боли и одышка. Другие включают проблемы с памятью, боль в груди, бессонницу, учащенное сердцебиение, головокружение, боль в суставах, шум в ушах, а также депрессию и тревогу.

Новое исследование ученых выявило ранее неизвестный симптом так называемого длинного COVID.

Опубликованное в медицинском журнале The Lancet исследование описывает новый симптом, который увидел на себе 33-летний мужчина, пишет издание. Он обратился в специализированную клинику, после того как полгода имел то, что врачи описывают как "быстрое фиолетовое окрашивание" ног. Когда мужчина стоял, то заметил, что ноги становились тяжелее и были "покалывание, зуд и тусклый цвет". Он добавил, что время от времени на его ногах появлялась сыпь, но загадочные симптомы исчезали, когда он ложился.

Это известно как акроцианоз, или стойкое и экстремально синее или цианотичное окрашивание кожи. Обычно это происходит на руках и ногах, но может также распространяться на нос и уши.

«Это был яркий случай акроцианоза у пациента, который не испытывал его до инфицирования COVID-19. Пациенты, которые испытывают это, могут не знать, что это может быть симптомом затяжного течения COVID и дисфункции автономии», - рассказал соавтор исследования д-р Манодж Сиван, доцент клинического факультета и почетный консультант по реабилитационной медицине Университета Лидса.

Так же, как отмечается, и врачи могут не знать о связи между акроцианозом и затяжным течением COVID.

«Мы должны обеспечить большую осведомленность о дисавтономии (нарушение работы нервной системы - ред.) при затяжном течении COVID, чтобы врачи имели инструменты, необходимые для надлежащего лечения пациентов», - добавил он.

Тяжесть заболевания COVID, как сообщается, не связана с вероятностью развития длительного течения болезни, и люди, которые сначала испытали легкие симптомы, могут иметь долговременные проблемы.