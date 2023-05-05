ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в прямом эфире в Twitter.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших»,— сказал Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга.