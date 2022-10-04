В мире число заражений коронавирусом превысило 624,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 624335994 (+645390 сутки) по данным Worldometer на 9:41 5 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6553187 (+1435) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13391909 (+165046) человек, из них 39295 (-38) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 604390898 (+478909) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98308956 (+20924) случаями заражения, Индия – 44601934 (+2468), Франция – 35573135 (+89185), Бразилия – 34735542 (+9036) и Германия – 33519761 (+133532). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 133532, Франция – 89185, Италия – 58885, Тайвань – 49519, Япония – 39723. Беларусь (-) – на 114 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1085366, Бразилия – 686531, Индия – 528733, Россия – 387666 и Мексика – 330139. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 284, Германия – 128, Бразилия – 110, Россия – 107, Франция – 74. Беларусь – на 85 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.