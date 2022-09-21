Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Глава Совбеза РБ: Мы и так мобилизованы

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, комментируя слухи о возможности мобилизации в Беларуси в связи с объявлением частичной мобилизации в России, заявил, что Беларусь и так мобилизована.

"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - заявил Вольфович, отвечая на вопросы прессы после встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым (цитата БелТА).

Он также утверждает, что народное ополчение в Беларуси предназначено для защиты своей страны и не представляет никому угрозы.



<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование