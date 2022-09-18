Польша усиливает меры безопасности на границе с Калининградской областью

Погранстража Польши в настоящее время работают над проектом «эффективной и современной системы» для обеспечения безопасности 230-километровой границы между Польшей и Калининградской областью.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Польши Бартош Гродецкий, назвав Россию «нестабильным соседом», сообщает польское информационное агентство PAP.

Гродецкий напомнил о ситуации на белорусской границе. Чтобы остановить незаконное проникновение мигрантов в ЕС, в июне Польша возвела на границе с Беларусью стальной забор длиной 187 метров и высотой 5,5 метров, а также установила колючую проволоку и усилила видеонаблюдение.