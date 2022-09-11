Власти Беларуси сформировали первый отряд народного ополчения на границе с Россией

Белорусские власти сформировали первый отряд народного ополчения с участием жителей в поселка Лобжа Климовичского района Могилевской области.

С ополченцами в местном клубе встретился начальник управления территориальной обороны - замначальника Генштаба ВС РБ Андрей Матиевич. В ходе встречи было отмечено, что основными задачами народного ополчения является защита домов местных жителей, населенных пунктов от мародеров, тесное взаимодействие с формированиями вооруженных сил, милицией, участие в охране общественного порядка.

В первом отряде народных ополченцев 22 человека. Климовичский район граничит с двумя районами Смоленской области РФ.