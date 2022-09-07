Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Власти Беларуси объявили экстремистским переходный кабинет Тихановской

КГБ Беларуси признал экстремистским формированием Объединенный переходный кабинет, сформированный Светланой Тихановской в августе текущего года.

Кабинет Тихановской бы включен в «Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» МВД РБ на основании решения КГБ от 30 августа.

"Группа граждан, являющихся руководителями, создателями и участниками инициативы "Объединенный Переходный Кабинет", осуществляет экстремистскую деятельность", - говорится в решении

Помимо Тихановской в кабинет вошли Павел Латушко, Валерий Ковалевский, Александр Азаров и Валерий Сахащик.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование