США, Евросоюз и ОБСЕ осудили приговор Марфе Рабковой и 9 анархистам

США выступили с осуждением приговора, которая белорусская судебная вынесли правозащитнице Маре Рабковой и девяти анархистам.

«США осуждают позорный приговор правозащитнице Марфе Рабковой и 9 другим политзаключенным. Мы объединились с нашими партнерами из ЕС и народом Беларуси, чтобы привлечь режим к ответственности за эти вопиющие нарушения прав и достоинства человека», - говорится в заявлении посольства США в Беларуси.

Власти приговорили 10 человек к 94 годам лишения свободы. В частности, Марфа Рабкова приговорена к 16 годам лишения свободы

«Волонтеры «Вясны» Марфа Рабкова, Андрей Чапюк и еще 8 политзаключенных приговорены закрытым судом к 94 годам лишения свободы. ЕС призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех более чем 1300 политических заключенных», — заявил специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор.

«Сегодняшние приговоры — очередное свидетельство организованных репрессий против правозащитников, которое ошеломляет всех, кто активно борется с нарушениями прав человека и отстаивает основные свободы в стране», - заявил директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи.