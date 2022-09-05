Лукашенко допускает лишение гражданства уехавших за границу граждан Беларуси, которые «действуют во вред государству и народу», а также получивших карту поляка.

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Вопрос касается того, что многие депутаты да и граждане поднимали вопрос: сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность - предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта", - заявил Лукашенко.

По его словам, необходимо также обсудить требования к беларусам, получившим карту поляка и иные подобные документы.

"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", - добавил Лукашенко.