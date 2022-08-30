Власти Беларуси объявили «Хартию’97» экстремистским формированием

МВД Беларуси решением от 30 августа объявило сайт «Хартия’97» экстремистским формированием, включив ресурс в перечень экстремистских формирований.
Экстремистской объявлена «…группа граждан, объединенных в том числе посредством трех интернет-сайтов «Хартия’97», telegram-канала «Хартия-97%», telegram-бота @Charter97info_bot, группы социальной сети «ВКонтакте» «Хартия’97», страницы социальной сети «Instagram» «Charter97.org», страницы социальной сети «Facebook» «charter97.org», страницы социальной сети «Twitter» «charter97.org», группы социальной сети «Одноклассники» «Официальная группа Хартия’97», канала видеохостинга «YouTube» «Charter97video».
Это уже 84-е по счету экстремистское формирование по версии МВД РБ.