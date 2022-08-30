Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Власти Беларуси объявили «Хартию’97» экстремистским формированием

МВД Беларуси решением от 30 августа объявило сайт «Хартия’97» экстремистским формированием, включив ресурс в перечень экстремистских формирований.

Экстремистской объявлена «…группа граждан, объединенных в том числе посредством трех интернет-сайтов «Хартия’97», telegram-канала «Хартия-97%», telegram-бота @Charter97info_bot, группы социальной сети «ВКонтакте» «Хартия’97», страницы социальной сети «Instagram» «Charter97.org», страницы социальной сети «Facebook» «charter97.org», страницы социальной сети «Twitter» «charter97.org», группы социальной сети «Одноклассники» «Официальная группа Хартия’97», канала видеохостинга «YouTube» «Charter97video».

Это уже 84-е по счету экстремистское формирование по версии МВД РБ.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование