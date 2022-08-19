Глава МИД Литвы призвал не выдавать визы туристам из Беларуси и России

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддерживает запрет на предоставление туристических шенгенских виз гражданам Беларуси и России.

«Большое количество многократных виз, действующих три и более года, уже выданы. Это значит, что даже без выдачи новых виз у значительного числа туристов все равно будет возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, они должны презирать и даже бороться с ним. Вместе мы должны найти совместное и эффективное решение, чтобы визовый запрет работал как можно более эффективнее. Оно должно включать незамедлительное четкое «нет» российским и белорусским туристам, отмену уже выданных долгосрочных многократных виз по крайней мере до завершения войны», - заявил Ландсбергис изданию Politico.

Вместе с тем, он считает необходимым предоставлять визы тем, «кто ищет убежище, а не каникулы в Европе».