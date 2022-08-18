В Беларуси школьные линейки 1 сентября пройдут с обязательным исполнением гимна

Государственные символы и исполнение гимна будут обязательными для всех торжественных мероприятий 1 сентября, посвященных Дню знаний.

Об этом сообщила начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

«Министром образования Андреем Иванцом подписан приказ о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся. В связи с этим 1 сентября обязательными атрибутами всех торжественных мероприятий в школах, посвященных Дню знаний, будут государственные символы и исполнение гимна. Это важный компонент патриотического воспитания», - заявила Симановская (цитата БелТА).

«…сейчас мы видели это в наших оздоровительных лагерях при открытии новых смен, при проведении других торжественных мероприятий», - добавила она.

Помимо госидеологии будет усилена и военно-патриотическая составляющая.

«… мы активно работаем совместно с МВД, Министерством обороны на увеличение количества военно-патриотических клубов на базе воинских частей и других учреждений. Молодежь активно откликается на такую форму работы. Это хороший задел для формирования патриотических качеств у детей, уважения к нашей истории и службе в вооруженных силах. В этом случае молодежь видит свою роль в защите своей страны и ее социально-экономическом развитии», – утверждает чиновник.

Минобразования также инициировало внесение поправок в закон «Об основах государственной молодежной политики», допускающих бюджетное финансирование «идеологически правильных» молодежных инициатив и проектов.

«…будет введено новое направление в нашей работе – это поддержка молодежных инициатив. У молодежи и молодежных организаций появится возможность выдвигать проекты и получать под них финансирование со стороны государства и таким образом вносить свой вклад в развитие своего города, региона, сельской местности и в общем страны», – сообщила Симановская.