Последнее обновление: 15.08.2022 08:29

В порт Украины зашли еще два судна за продовольствием

За прошедшие сутки еще два судна зашли в порт Украины в рамках договоренностей между ООН и Москвой о разблокировке экспортных коридоров в Черном море.

В порт прибыли танкер Elf под флагом Вануату и сухогруз Sara с флагом Палау. Они возьмут на борт 7 тысяч тонн подсолнечного масла и экспортную кукурузу соответственно, сообщает УНИАН.

Ранее из порта "Южный" с более чем 23 тысячами тонн пшеницы уже отправился балкер Brave Commander, а по морскому коридору с начала августа Украине удалось переправить уже 375 тысяч тонн зерна и пищевой продукции.

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