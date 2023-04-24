Еврокомиссия и 5 стран ЕС не достигли договоренности по агроимпорту из Украины

Видеоконференция между вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и представителями пяти стран Центральной Европы по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины в воскресенье завершилась без договоренностей, сообщило RMF FM.

Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжится в понедельник на уровне министров сельского хозяйства.

"Прогресс есть, и переговоры движутся в правильном направлении", – сообщил один из участников встречи.

Пока Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас ходят неофициальные разговоры о том, что она будет готова добавить в список ограничений другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства пяти стран в пятницу, такие как яйца и мясо птицы.

Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме к Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в этот список подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Брюссель дополнительно предложил 100 млн евро на поддержку фермеров в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Польша получит 39,3 млн евро, Румыния – 29,7 млн евро, Болгария – 9,7 млн евро, Венгрия – 15,9 млн евро и Словакия – 5,2 млн евро

Европейская комиссия передаст это предложение на утверждение странам ЕС.