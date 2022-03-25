Украина отменила лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла

Украина отменила введенное 7 марта требование о лицензировании экспорта кукурузы и подсолнечного масла.

Соответствующее постановление кабинета министров от 24 марта обнародовано на сайте правительства в пятницу, передает Интерфакс.

Как сообщалось, правительство Украины 7 марта расширило перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Минэкономики: в перечень лицензируемого экспорта были включены пшеница, кукуруза, мясо птицы, куриные яйца и подсолнечное масло.

Кроме того, правительство запретило экспорт в 2022 году ржи, овса, гречки, проса, сахара и cоли, пригодной для потребления людьми, живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина обладает значительными двухлетними запасами кукурузы и пятилетними – подсолнечного масла. В то же время они являются одними из основных экспортных продуктов страны, хотя их вывоз из Украины в настоящее время затруднен.