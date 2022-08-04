Генпрокуратура Латвии предъявила обвинения в шпионаже гражданину Беларуси, который был задержан в феврале, сообщает Delfi.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть передано в суд в сентябре.

По данным следствия, белорус по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии и важные объекты гражданской инфраструктуры.

Контрразведка считает, что эта информация может быть важной и для России - данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО.