Последнее обновление: 04.08.2022 17:38

Генпрокуратура Латвии предъявила обвинения в шпионаже гражданину Беларуси

Генпрокуратура Латвии предъявила обвинения в шпионаже гражданину Беларуси, который был задержан в феврале, сообщает Delfi.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть передано в суд в сентябре.

По данным следствия, белорус по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии и важные объекты гражданской инфраструктуры.

Контрразведка считает, что эта информация может быть важной и для России - данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование