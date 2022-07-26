Последнее обновление: 26.07.2022 15:22

Российский посол в Греции заявил о полном разрушении отношений между странами

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что в настоящий момент отношения Москвы и Афин полностью разрушены, сотрудничество и контакты отсутствуют.

"С конца февраля у нас полностью разрушены двухсторонние отношения, их больше нет", - сказал Маслов, сообщает Интерфакс.

По его словам, с греческой стороной "нет никакого сотрудничества, нет контактов".

"Словом, буквально за считаные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двухсторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий", - сказал дипломат.



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