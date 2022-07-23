Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

"Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши, и позволяющий им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении на сайте польского правительства.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, которое можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.

Кроме того, необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.

Отмечается, что в целях урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля Министерство внутренних дел и администрации подало в Европейскую комиссию заявку на получение временно используемого документа Diia.pl как подтверждение легальности пребывания в Польше.

Информация о документе была одновременно направлена в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.

После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой страны), выступает в качестве вида на жительство, используемого вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.

Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.