Венгерские депутаты призвали ограничить полномочия Европарламента

Законодатели Венгрии во вторник приняли резолюцию, призывающую ограничить полномочия Европарламента, утверждая, что он ввел демократию в Европе в "тупик".

Резолюция, принятая членами правящей в Венгрии партии "Фидес", выступает за предоставление национальным парламентам возможности налагать вето на любые законы, предложенные на уровне ЕС, тем самым уменьшая законотворческие полномочия Европейского парламента, сообщает АР.

В нем также отмечено, что законодатели ЕС должны назначаться национальными парламентами, а не избираться избирателями соответствующих стран, как сейчас.

"Европейская демократия должна быть выведена из тупика, в который ее завел Европейский парламент", – говорится в резолюции.

"Европейский Союз должен измениться, потому что он не готов к вызовам нашего времени" - считают венгерские депутаты.

Парламент Венгрии одобрил резолюцию на фоне того, что ЕС продолжает задерживать миллиарды средств для восстановления и кредитования Венгрии из-за обеспокоенности тем, что ее правое правительство не соблюдает стандарты верховенства права и не принимает достаточных антикоррупционных мер.

В последние недели правительство в Будапеште заняло более примирительный подход к требованиям Брюсселя, стремясь получить доступ к средствам.

Однако резолюция, направленная на передачу значительной части законотворческих полномочий ЕС национальным правительствам, может вызвать враждебное отношение у чиновников ЕС, еще больше препятствуя усилиям Будапешта получить доступ к крайне необходимым средствам.

В документе, созданном высокопоставленными членами партии премьер-министра Виктора Орбана, который сам является яростным критиком ЕС, говорится, что национальные правительства и законодательные органы должны иметь возможность инициировать законодательные процедуры ЕС. Он также призывает запретить ЕС брать какие-либо дальнейшие долги.

Кроме того, в резолюции говорится, что цель более полной интеграции членов Евросоюза должна быть изъята из договоров ЕС и что "христианские корни и культура" Европы должны быть кодифицированы в договорах как основа европейской интеграции.