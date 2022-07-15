Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Москва запретила предприятиям из Болгарии и Чехии ремонтировать российские вертолеты

Россия отозвала свидетельства у авиаремонтных предприятий Чехии и Болгарии, которые, в частности, осуществляют ремонт вертолетов типа "Ми".

"Ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки военной техники "киевскому режиму", а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В ответ российская сторона приняла решение о приостановлении действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию "ЛОМ ПРАГА"" и болгарским компаниям "Терем Летец" и "Авионамс", – сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Указанные предприятия лишаются права осуществлять работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства. В этой связи российская сторона снимает с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на этих предприятиях", – добавила Захарова, которую цитирует Интерфакс.

В мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях. Известно, что Чехия также поддерживала Украину ремонтом техники.



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