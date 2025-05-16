В торговой сети "Санта" контролеры МАРТ выявили просроченные товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выборочно проверило торговую сеть "Санта", которую заранее об этом предупредили.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, проверкой были охвачены 34 торговых объекта в 18 населенных пунктах республики.

В результате нарушения выявлены в 76% объектов, в том числе в каждом третьем магазине реализовывались товары с истекшими сроками годности (хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, кулинарная продукция, сыры и др.).

Кроме того, установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

МАРТ обещает привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Соответствующая информация о выявленных нарушениях направлена в Брестский областной исполнительный комитет.