Казахстан впервые вошел в топ-10 экспортеров подсолнечного масла

Казахстан за последние три года нарастил производство подсолнечного масла в 2,5 раза, экспорт — в 4,8 раза, а импорт фасованного масла сократился на 11%.

Как сообщает Министерство торговли и интеграции Казахстана, впервые республика вошла в топ-10 крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире, заняв восьмое место по итогам 2024 года. Казахстан также вошел в тройку поставщиков подсолнечного шрота в Европейский союз — это ключевой продукт животноводства, востребованный в десятках стран.

По данным ведомства, экспортная выручка от продажи масел, шрота и жмыха в прошлом сезоне достигла $562 млн. В ближайшие годы Казахстан планирует увеличить этот показатель до $1 млрд. Такой рост станет возможен за счет постепенной смены приоритетов в растениеводстве — с пшеницы на более доходные масличные культуры, в первую очередь подсолнечник.

Планируется разработать экспортную Дорожную карту на 2025-2027 годы, направленную на усиление позиций Казахстана на международных рынках.