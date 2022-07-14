ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные украинцам по указам Путина об упрощении процедуры приема в гражданство РФ.

«Европейский Союз не признает эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины», — говорится в заявлении Евросовета.

В нем также содержится осуждение любых попыток РФ присоединить захваченные украинские территории, включая введение российского рубля, учебных программ в школах, изменить язык обучения в Херсонской и Запорожской областях.

«Любые попытки изменить статус частей украинской территории являются явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны Европейским Союзом. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права, будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия», — отмечается в заявлении.