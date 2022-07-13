Последнее обновление: 13.07.2022 19:10

Украина получит 36 легкосборных мостов от Франции

Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, которые установят на месте разрушенных российскими захватчиками.

"Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов в длину от 23 до 46 метров от компании Matiere", - сказал Кулеба, которого цитирует Укринформ.

"Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе", - добавил министр.

По его словам, у французской компании Matiere многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.

"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Потенциально компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине", – отметил глава МИД.



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