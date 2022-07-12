Последнее обновление: 12.07.2022 12:57

ЕС осенью примет директиву о возможности конфискации российских активов

Директива, позволяющая конфискацию российских активов в Евросоюзе в случае обхода санкций, будет принята в октябре, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы уже получили согласие парламента, в совете также есть консенсус. Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро", — сказал европейский комиссар, которого цитирует Прайм.

По его словам, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.

"Таким образом появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа", — добавил европейский комиссар.

Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.

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