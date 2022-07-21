ЕС опубликовал седьмой пакет санкций против России

Седьмой пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны.

Запрет распространяется в том числе на ювелирные изделия, говорится в опубликованном решении ЕС.

Расширен перечень товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военно-промышленного комплекса и на которые распространяются экспортные ограничения.

Новый пакет расширяет уже существующий запрет на доступ российским судов к портам и на шлюзы, чтобы сделать невозможным обход санкций.

Расширяются ограничения на прием депозитов – под них подпадают депозиты физических и юридических лиц из третьих стран, в которых контрольный пакет акций принадлежит гражданам или резидентам РФ. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли потребует предварительного согласования соответствующих национальных органов.

Также внесли разъяснения относительно некоторых ранее введенных санкций. "Так, техническая поддержка РФ для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения технических промышленных стандартов, определяющих работу Международной организации по гражданской авиации, а в запрет любых транзакций с российскими юридическими лицами вносятся незначительные изменения для обеспечения доступа к правосудию", - говорится в сообщении.

Также, объясняя это стремлением предотвратить негативные последствия для продовольственной ситуации и энергетической безопасности в мире, ЕС решил продолжить исключение из запрета на транзакции с отдельными государственными компаниями - когда они касаются сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти в третьи страны.

В заявлении особо отмечается, что ни одна из санкционных мер не затрагивает торговлю сельскохозяйственной продукцией и удобрениями между Россией и третьими странами, и ЕС не мешает третьим странам покупать продукцию медицинского назначения у РФ.

Также расширен перечень лиц, в отношении которых применяются персональные санкции, перечень новых фамилий и названий компаний ЕС опубликует позже.

"Сегодня мы вносим в список еще один крупный российский банк, Сбербанк, и добавляем других лиц, причастных к неспровоцированной агрессии рф против Украины, таких как военные, мотоклуб "Ночные волки" и дезинформаторы", - сообщил ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.