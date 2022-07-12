Последнее обновление: 12.07.2022 12:57

Иран готовится передать РФ сотни беспилотников для войны против Украины

США располагают информацией о том, что Россия может получить от Ирана сотни беспилотников для использования в войне против Украины, а обучение российских военных с ними могут начаться уже в июле.

"Имеющаяся у нас информация указывает на то, что власти Ирана готовятся предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая вооруженные, в ускоренном порядке", - сказал советник по нацбезопасности США Ж. Салливан.

По его словам, неизвестно, какие-то из этих беспилотников уже переданы РФ, но есть информация, что соответствующие учения для российских военных могут начаться уже в июле, передает Европейская правда.



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