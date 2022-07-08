Мэр Даугавпилса оскандалился из-за проплаченного Беларусью банкета

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование по приглашению генерального консульства Беларуси и заявил, что не видит в этом проблемы.

Празднование проходило 5 июля в самом известном ресторане Даугавпилса в отеле "Латгола", закрытом для обычных посетителей. Гостей приглашало генконсульство Беларуси в Даугавпилсе.

Торжество посетил и первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, а также местные предприниматели и другие гости.

Как сообщает Delfi, министр защиты окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плэшс заявил, что пригласит мэра Даугавпилса для объяснения по поводу ситуации.

Плешс заявил, что Россия каждый день использует территорию Беларуси, чтобы обстреливать Украину и убивать ее мирных жителей. "Сотрудничество с этими режимами невозможно. Это угроза национальной безопасности и мэр Даугавпилса должен немедленно дать объяснения", - считает министр.

Элксниньш заявил представителям СМИ, что в Даугавпилсе по-прежнему официально работает дипломатическое представительство Беларуси, и, несмотря на любые заявления, оно продолжает выполнять свою работу. Мэр добавил, что "с большой радостью посещает многие мероприятия, организации, события, прежде всего для того, чтобы заботиться об интересах жителей".

На вопрос журналистов о том, не считает ли он неправильным отправляться на мероприятие, которое проводит страна-агрессор, действия которой осуждает правительство Латвии, Элксниньш ответил, что "не слышал и не читал" ничего подобного.

Служба госбезопасности и Министерство иностранных дел Латвии заявили, что в нынешней геополитической ситуации участие латвийских должностных лиц в мероприятиях, проводимых страной-агрессором России и ее ближайшей союзницей Беларусь не отвечает интересам латвийской национальной безопасности.

В МИД подчеркнули, что генеральному консульству Беларуси в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия. При этом государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них, учитывая нелегитимные выборы авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, репрессии против гражданского населения, гибридные нападения на границу Латвии и агрессию России в Украине.

Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса на своей странице в Facebook и заявил, что латвийская пресса "фактически обвиняет меня чуть ли не в измене отечеству!".

Он отметил, что в Даугавпилсе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, а на территории Даугавпилса продолжает работу генеральное консульство Беларуси.

"Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Удивительно, что еще не составлен поименный список всех горожан, имеющих белорусские или русские корни, а также тех, кто посещал (и продолжает посещать) соседнюю Беларусь как турист. По логике всех этих людей вместе со мной нужно немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель?", - написал мэр Даугавпилса.