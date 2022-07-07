Следующие выборы в Беларуси пройдут не ранее 25 февраля 2024 года, сообщил сегодня спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Он отметил, что в связи с принятием поправок в Конституцию планируется рассмотреть 90 законопроектов, из которых уже приняты в первом чтении 8, во втором - 17.

"Мы должны весь этот массив рассмотреть до 1 января 2024 года с таким расчетом, чтобы 25 февраля 2024 года был проведен единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов депутатов, и в течение 60 дней после этого было проведено Всебелорусское народное собрание", - сказал Владимир Андрейченко.