Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении, сообщила пресс-служба НАТО 4 июля.

"Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, как договорились на прошлой неделе лидеры стран на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства членов НАТО", - говорится в коммюнике.

Делегацию Финляндии возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, Швеции - министр иностранных дел Анн Линде.

Во вторник, 5 июля, страны подпишут протоколы о вступлении. После этого они будут переданы всем странам-членам для ратификации в соответствии с их национальным законодательством.