Украина договорилась о новых транзитных маршрутах

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина и Молдова договорились создать новые транзитные маршруты.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве, передает УНИАН.

"Обсудили с госпожой президентом вопрос украинского транзита через территорию Республики Молдова, наше энергетическое сотрудничество, которое чрезвычайно важно для достижения всей Европой независимости от российских энергоресурсов", - сказал Зеленский.

"После успешного подключения энергосистем Украины и Молдовы с общей континентальной европейской энергосистемы, мы на сегодня имеем множество новых возможностей для работы на рынке так называемого Энергетического Евросоюза", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что общая задача обеих стран - использовать максимально эти новые возможности.

"Договорились с госпожой президентом о создании новых транзитных путей, расширении нашего экспортного транзитного потенциала. Будем это делать и в частности через облегчение пересечения границы наших государств", - сказал президент.

"И сообщил госпоже президенту готовность Украины помочь с реконструкцией молдавской железной дороги. Также договорились начать восстановление участка железной дороги Березино-Басарабяска для усиления транспортного потенциала двух государств", - заявил Зеленский.

После этого председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России, которые саммит Евросоюза обсуждал на саммите в Брюсселе. Также в Молдове официально запретили российскую пропаганду.