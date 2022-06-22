Украина не подтверждает конкретных договоренностей по экспорту зерна с участием Турции и ООН

Пока нет конкретных договоренностей о проведении переговоров Украины, России, Турции и ООН по вывозу украинского зерна через заблокированные РФ порты, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами", – отметил Николенко, которого цитирует «Украинская правда».

"Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности", – добавил он.

Как сообщалось, делегация Министерства обороны Турции в среду провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем.

Как сообщили в Минобороны Турции, встреча состоялась в "конструктивной и очень положительной атмосфере", а ее участники заявили о достижении взаимопонимания о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.