ЕС одобрил меры по преодолению продовольственного кризиса

Совет ЕС одобрил ряд мер в ответ на глобальную угрозу продовольственной безопасности, спровоцированную российским вторжением в Украину.

"Неспровоцированная и неоправданная захватническая война России против Украины имеет катастрофические последствия для украинского народа, а также для людей всего мира. ЕС полностью предан сотрудничеству со своими глобальными партнерами для преодоления худших последствий для продовольственной безопасности и принял быстрые и комплексные меры", - говорится в принятых выводах, передает "Европейская правда".

Совет ЕС призывает реагировать на глобальную продовольственную безопасность по четырем направлениям:

солидарность через чрезвычайную помощь и поддержку доступности;

стимулирование устойчивого производства, устойчивости и трансформации продовольственной системы;

содействие торговле, помогая Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию разными путями и поддерживать глобальную торговлю;

эффективная многосторонность и сильная поддержка центральной роли Группы ООН по глобальному реагированию на кризисы для координации глобальных усилий.

В ЕС также напомнили, что не вводили санкции в отношении российского экспорта продовольствия на мировые рынки.

В своих выводах Совет выражает глубокую обеспокоенность тем, что уязвимые группы населения сталкиваются с беспрецедентным уровнем продовольственной безопасности.

"Неоправданная, неспровоцированная и незаконная захватническая война России против Украины резко обострила кризис продовольственной безопасности. Российские войска обстреливают и оккупируют пашни Украины, уничтожая фермы, складские и пищевые помещения, оборудование и транспортную инфраструктуру. Они блокируют украинские порты, препятствуя экспорту миллионов тонн зерна рынки", - говорится в выводах.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что блокада Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна является военным преступлением.