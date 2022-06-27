Лидеры стран G7 признали надвигающийся глобальный экономический кризис

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины лидеры стран "Большой семерки" высказали озабоченность в связи надвигающимся экономическим кризисом.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Как пишет издание, кризис ожидается на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики.

"Члены стран "Большой семерки" озабочены кризисом, с которым мы сталкиваемся – падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок – это немалые проблемы", - отметил Шольц.

26 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.