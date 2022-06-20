Рада Украины ратифицировала отмену пошлин и квот в торговле с Великобританией

Верховная рада Украины ратифицировала Соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией, которое будет действовать как минимум в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщило Министерство агрополитики и продовольствия, пишет "Европейская правда".

Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции, традиционно поставляемой в Британию. В первую очередь речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д.

"Также открытие новых рынков будет способствовать развитию украинского производства, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить поступление валютной выручки, которая будет направлена на укрепление отечественной экономики", - говорится в сообщении.