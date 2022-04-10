Великобритания намерена либерализовать торговлю с Украиной - Джонсон

Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономике, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским.

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем", - сказал Джонсон.

Он также сообщил, что Великобритания хочет оказать помощь с разминированием Украины, передает УНН.

"Для того, чтобы избавиться от этих мин, ловушек, которые оставляют после себя русские солдаты", - отметил Джонсон.