Последнее обновление: 26.04.2022 09:44

Великобритания обнулила пошлины на импорт товаров из Украины

Власти Великобритании приняли решение обнулить все пошлины и квоты на ввоз товаров из Украины в ответ на просьбу президента Зеленского оказать экономическую помощь стране.

«Сегодняшнее решение было принято после прямого запроса правительства президента Зеленского о либерализации тарифов и поддержке украинской экономики. Отмена тарифов на основные товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они больше всего в этом нуждаются», — говорится в сообщении Министерства внешней торговли.

Тарифы будут обнулены на срок 12 месяцев, но это решение может быть продлено в дальнейшем.

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