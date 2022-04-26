Великобритания обнулила пошлины на импорт товаров из Украины

Власти Великобритании приняли решение обнулить все пошлины и квоты на ввоз товаров из Украины в ответ на просьбу президента Зеленского оказать экономическую помощь стране.

«Сегодняшнее решение было принято после прямого запроса правительства президента Зеленского о либерализации тарифов и поддержке украинской экономики. Отмена тарифов на основные товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они больше всего в этом нуждаются», — говорится в сообщении Министерства внешней торговли.

Тарифы будут обнулены на срок 12 месяцев, но это решение может быть продлено в дальнейшем.