Последнее обновление: 16.06.2022 15:34

ФРС США повысила ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 1,5-1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 14-15 июня.

В последний раз американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году.

С начала текущего года ставка повышена уже на 150 б.п.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предусматривают, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4%, к концу 2023 года - 3,8%, к концу 2024 года - 3,4%.

FOMC твердо привержен возврату инфляции в США к целевому уровню в 2%, отмечается в заявлении ФРС.

В документе говорится, что общая экономическая активность выросла после спада в первом квартале. "Рост числа рабочих мест в последние месяцы был высоким, и безработица остается низкой", - отмечают в ФРС.

При этом инфляция остается повышенной, что обусловлено дисбалансом спроса и предложения, вызванным пандемией, ростом цен на энергоресурсы и общим инфляционным давлением, говорится в коммюнике, передает Интерфакс.

"Вторжение России в Украину создает огромные гуманитарные и экономические трудности. Последствия для экономики США являются крайне неопределенными. Вторжение и связанные с ним события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и сказываются на глобальной экономической активности", - отмечается в документе. В заявлении ФРС по итогам майского заседания говорилось, что эти события "могут сказаться" на экономической активности.

"Кроме того, вызванные пандемией локдауны в Китае, вероятно, усугубят проблемы в цепочках поставок. FOMC чрезвычайно внимателен к инфляционным рискам", - отмечается в документе.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% годовых и полагает, что дальнейшие повышения будут оправданными. Кроме того, FOMC продолжит сокращать портфель US Treasuries, облигаций государственных агентств и обеспеченных ипотекой ценных бумаг в соответствии с планом, представленным в мае", - говорится в коммюнике.

В мае ФРС заявила, что будет сокращать размер своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг. Так, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

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