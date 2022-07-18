ФРС готовится повысить ставку еще на 75 б.п. на июльском заседании

Представители руководства Федеральной резервной системы США сигнализируют о том, что, вероятно, повысят ключевую ставку на 75 базисных пункта по итогам июльского заседания в рамках усилий по борьбе с ускорением инфляции.

Таким образом, регулятор решится на столь резкое повышение ставки второе заседание подряд.

В июне американский ЦБ повысил ставку на 75 б.п. впервые с 1994 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил тогда, что в июле ставка будет поднята еще на 50-75 б.п., и рынок закладывал ее подъем максимум на 75 б.п.

Ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора состоится 26-27 июля.

При этом в определенный момент представители руководства ФРС не исключали возможности того, что в июле ставка будет повышена на 100 б.п., однако некоторые из них в последнее время стали отметать подобную идею в ходе публичных выступлений и интервью, пишет Интерфакс, который ссылается на The Wall Street Journal.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер на минувшей неделе сказал, что выступает за повышение базовой процентной ставки на 75 б.п. в июле. При этом он отметил, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема.

Между тем Уоллер сказал, что рынки, возможно, "несколько забегают вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п.

В то же время президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал на прошлой неделе, что ФРС стоит ускорить темпы подъема ключевой процентной ставки для борьбы с "упрямо высокой инфляцией".

ФРС не повышала ставку на 100 б.п. с тех пор, как сделала ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) своим основным инструментом в рамках монетарной политики в начале 1990-х годов, пишет WSJ.

При этом представители руководства ФРС могут столкнуться с более сложными выборами относительно темпов ужесточения монетарной политики позднее в текущем году, особенно, если экономика продолжит демонстрировать признаки замедления роста, тогда как инфляция будет устойчиво находиться выше целевых 2%.

Так, президент ФРБ Ричмонда Ричард Баркин на прошлой неделе сказал, что сосредоточен на повышении ставки выше уровня инфляции, которого инвесторы ждут в течение двух следующих лет.

Тем временем Баллард отметил, что ключевая ставка к концу текущего года должна достичь 3,75-4%. Ранее он говорил, что предпочтительным уровнем будет 3,5%.

В свою очередь, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что "любое решение" в отношении ставки может быть принято на июльском заседании, учитывая ускорение инфляции. В то же время глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер дала понять, что пока не уверена в необходимости повышения ставки сразу на 100 б.п., несмотря на "абсолютно плохие" данные об инфляции.