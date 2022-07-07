ФРС ускорила темпы подъема ставки в июне из-за ухудшения прогнозов инфляции

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, свидетельствует протокол прошедшего 14-15 июня заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Федрезерв по итогам июньского заседания увеличил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. В последний раз до этого американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году. В мае ставка была повышена на 50 б.п, передает Интерфакс.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что Федрезерву придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в США до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на июльском заседании "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

"Руководители ФРС также сошлись во мнении, что текущий экономический прогноз требует движения FOMC к ограничительной политике, - говорится в документе. - При этом они признали, что в случае устойчивого сохранения повышенного инфляционного давления политика Федрезерва должна будет стать еще более жесткой".

Статданные, опубликованные за несколько дней до июньского заседания, показали ускорение инфляции в США в мае до максимальных за 40 лет 8,6% в годовом выражении.

"Майские данные о динамике потребительских цен, по мнению руководителей ФРС, свидетельствовали о том, что инфляционное давление пока даже не ослабляется, - отмечается в протоколе. - Некоторые из участников заседания посчитали эти данные подтверждением мнения о том, что высокая инфляция будет более устойчивой, чем предполагалось ранее".

Многие также отмечали наличие серьезного риска, что инфляционные ожидания будут усиливаться, если американцы не будут уверены в решимости ФРС корректировать политику так, как того требует ситуация в экономике. В связи с этим руководители американского ЦБ "подчеркивали важность ужесточения монетарной политики вместе с четкими и эффективными коммуникациями для восстановления ценовой стабильности", говорится в протоколе.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что все 18 руководителей американского ЦБ прогнозируют подъем ставки как минимум до 3% к концу текущего года.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 3,4% к концу 2022 года, 3,8% к концу 2023 года и 3,4% к концу 2024 года.

Все члены FOMC за исключением главы ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж проголосовали за подъем ставки на 75 б.п. на июньском заседании. Джордж выступала за повышение ставки на 50 б.п.