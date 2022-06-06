Последнее обновление: 06.06.2022 17:20

NYT узнала о письме США 14 странам о продаже украинского зерна

США в середине мая направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждение, что российские суда пытались продать «украденное украинское зерно», пишет The New York Times.

По данным издания, в письме американская администрация указала названия трех грузовых судов, предположительно покинувших черноморские порты с зерном на борту.

В Госдепартаменте в ответ на запрос издания заявили, что США «сотрудничают с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено у Украины». Чиновники из нескольких других стран рассказали, что Вашингтон просил их не допустить покупки незаконно полученного украинского зерна. Собеседники газеты подчеркнули, что сообщение США не носило характера принуждения, отмечает РБК.

The New York Times пишет о дилемме, возникшей в африканских государствах после получения сообщения от Вашингтона: с одной стороны, есть возможность получить дешевое зерно на фоне роста мировых цен, а с другой — приобретение зерна у России не понравилось бы США и означало бы извлечение выгоды из действий Российской армии на Украине.

По мнению директора кенийского Международного института стратегических исследований HORN Хассана Ханнендже, нехватка продовольствия в Африке настолько острая, что странам континента все равно, откуда оно поступает, пусть даже с Украины. «[Для них это] не дилемма. Те, кто попытаются говорить здесь о морали, заблуждаются», — считает эксперт.

Из-за военных действий на Украине, которая, как и Россия, выступает одним из крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки, оно скопилось в большом количестве в черноморских портах. В начале мая ООН оценивала объемы заблокированного зерна в 4,5 млн т. 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на украинской территории остается неиспользованным около 20 млн т зерна. В связи с этим лидеры многих стран выражали обеспокоенность возможным ухудшением ситуации с продовольствием в мире.

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