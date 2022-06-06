Последнее обновление: 06.06.2022 17:20

Президент Литвы считает неприемлемым экспорт зерна из Украины через Беларусь

Перевозка через Беларусь находящегося на складах украинского зерна в Клайпедский государственный морской порт на Балтике для перегрузки на экспорт является неприемлемым вариантом из политических соображений и санкций ЕС.

Об этом в понедельник заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

"Необходимо искать альтернативы, иначе может случиться так, что подготовленная для перевозки зерна инфраструктура на каком-то этапе войны будет задействована для движения военной техники в обратном направлении", - сказал он.

Лукашенко на прошлой неделе заявил, что готов организовать транзит зерна с Украины в порты стран Балтии с условием, чтобы эти порты были открыты и для белорусских товаров. Прежде всего имеются в виду калийные удобрения.

"Евросоюз установил санкции против Белоруссии по удобрениям. Литва к ним присоединилась. Так что нам теперь, закрыть на это глаза и говорить, что Лукашенко вдруг стал более приемлемым лидером и сделал что-то хорошее, из-за чего мы должны снять санкции?" - задался вопросом Науседа.

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