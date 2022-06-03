Лукашенко с генсеком ООН обсудил транзит украинского зерна через Беларусь и отмену санкций

Лукашенко сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем Антонио Гутерришем, в ходе которого обсуждался вопрос транзита украинского зерна через территорию Беларуси в прибалтийские порты в обмен на снятие экспортных санкций с Беларуси.

«Собеседники обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня, отдельно остановившись на вопросе вывоза зерна с территории Украины», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко заявил о готовности Беларуси «к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны». «Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности».

Кроме того, Лукашенко предложил генсекретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы в обозначенном вопросе.

«При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси», - подчеркивается в сообщении.

Утверждается, что Гутерриш «попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна через Республику Беларусь».