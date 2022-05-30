Последнее обновление: 30.05.2022 11:23

Норвегия сменила название Белоруссии на Belarus

В официальных документах Норвегии Белоруссия будет называться Belarus вместо Hviterussland (Белая Россия: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия»), как это было ранее.

Об этом на своей странице в Twitter написала глава МИД страны Анникен Хюитфельд, передает РБК.

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Беларусью, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», — написала Хюитфельд.

Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Беларуси.

Первыми называть Беларусью «Белой Россией» перестали в Швеции еще в 2019 году. Тогда решение шведских властей приветствовал посол Беларуси в Стокгольме Дмитрий Мирончик. «Большое спасибо МИД Швеции и лично министру Анн Линде, а также всем шведам и белорусам, которые помогли сделать это», — написал посол. В марте 2021 года этому примеру последовала Дания.

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