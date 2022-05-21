Сербия присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси в связи с вторжением в Украину

Сербия присоединилась к санкциям, введенным в апреле Европейским Союзом против Беларуси из-за «участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.

Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля, а через две недели, 22 апреля, на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.

Это второй раз, когда Сербия выполняет санкции ЕС, связанные с войной в Украине, после мартовского решения распространить ограничительные меры на бывшего президента Украины Виктора Януковича и ведущих членов украинского руководства с 2010-2014 годов.