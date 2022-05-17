Косово присоединилось к санкциям против РФ и Беларуси

Правительство Косово вводит санкции против России и Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на Kallxo.

Замминистра иностранных дел и диаспоры Крэшник Ахмети отметил, что Косово солидарно с международными партнерами и предложил правительству проголосовать за проект решения о санкциях.

“Санкции направлены на усиление давления на правительство и российскую экономику и ограничение ресурсов кремля во время военной агрессии против Украины”, — сказал Ахмети.

В свою очередь, первый вице-премьер Бесник Беслими сообщил о введении ограничительных мер в отношении российской частной военной группы “Вагнер”. По его словам, правительство решило ввести замораживание активов попавших лиц, попавших под санкции, запрет на их поездки и перемещение их активов за границы Косово.