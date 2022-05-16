Лукашенко обвинил Украину в провокациях в воздушном пространстве с помощью беспилотников

Украина полностью легла под Запад и сразу после выборов в Беларуси в августе 2020 года осуществляла провокации в воздушном пространстве с помощью беспилотников.

С новыми подробностями о действиях «напичканной национализмом» Украины выступил Лукашенко на сходке ОДКБ в Москве.

«Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования», - сказал Лукашенко.

В это же время Украину, по его словам, натравливали и подстрекали, пичкали национализмом, нацизмом, русофобией и оружием: "Травили чем только возможно".

"После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с Беларусью Украина полностью, как у нас принято говорить, легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки:

- Украина на опережение ввела против нас санкции. То есть Запад еще не вводил никакие санкции, и американцы в том числе. Украина это сделала первой. Небо закрыли, железнодорожное сообщение.

- Потом начали готовить боевиков, нам подкидывать.

- Потом оружие через границу пошло. Это все известно.

- Осуществляла провокационные действия авиацией путем ведения разведки украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Беларуси.

Факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы", - перечислил Лукашенко.

"Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках союза с Россией. Беларусь и до начала военной операции России обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине. И в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет к конфликту", - заключил он.

Далее он заявил, что Запад и США хотят максимально продлить конфликт в Украине

"Ожидали, что Запад, и прежде всего США, все-таки воспользуются известным предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется. Но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона - это вопрос. Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину продолжают накачивать оружием. Цели понятны: максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А, может, сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем", - продолжил Лукашенко.

"Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится", - предупредил он, указав на попытки расчленения Украины: "Уже созданы тысячные подразделения для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить" ее".