В Беларуси мечтают об ОДКБ размером с НАТО или больше

Организация Договора о коллективной безопасности будет расширяться и через несколько лет в нее войдут десятки стран, поделился своими мечтами глава Минобороны РБ Виктор Хренин.

«Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств»,— заявил Хренин в интервью военной газете.

Помимо миролюбия он назвал еще пару причин присоединения к ОДКБ.

«Я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация…», - сказал Хренин.